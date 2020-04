99-jarige wandelende Britse veteraan op weg naar nummer 1-hit

Moore is naast Michael Ball en het NHS Voices of Care Choir te horen op een cover van You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Het nummer, waarvan de opbrengst volledig naar de NHS gaat, is in 48 uur bijna 36.000 keer gedownload. Daarmee ligt de cover qua verkopen voor op Blinding Lights van The Weeknd, de huidige nummer 1 in de Britse hitlijsten.

De nieuwe hitlijst wordt vrijdag bekendgemaakt. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren geeft The Official Charts Company toe. Maar mocht het Moore lukken om The Weeknd en andere concurrenten voor te blijven, scoort hij vlak voor zijn 100e verjaardag zijn eerste nummer 1-hit. De veteraan, de diende in India, Myanmar en op Sumatra, is op 30 april jarig.