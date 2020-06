Gevangenis ontkent achterhouden brieven Joe Exotic

Het landelijke overkoepelende orgaan van gevangenissen ontkent dit echter met klem. De gevangenis in Fort Worth is afgelopen week wel, zoals alle gevangenissen, in lockdown geweest - niet om het coronavirusmaar om de uitgebroken rellen en protesten. Maar zelfs tijdens deze nationale lockdown zouden binnengekomen brieven alsnog gewoon zijn uitgedeeld aan de gevangenen. Wel was er minder toegang tot telefoon en e-mail. Maandag werd deze lockdown weer opgeheven en verloopt alles weer zoals ervoor.

In eerste instantie claimde Joe dat zijn partner Dillon hem doodzweeg. Maar Dillon hield vol dat hij echt brieven heeft gestuurd. Hij is ontzet dat zijn echtgenoot die blijkbaar helemaal niet gekregen heeft.

Joe Exotic, bekend van Netflix hitserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, bracht eerder ook naar buiten dat hij vreest voor zijn leven. Volgens Joe lijdt hij aan een immuunsysteemstoornis en heeft hij sinds januari geen maandelijks benodigde bloedtransfusie meer gehad om gezond te blijvenOp deze uitspraken wil de gevangenisorgranisatie niet reageren.