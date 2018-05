Meghan Markle schaakte pornoster

De date zou hebben plaatsgevonden in 2004, toen de 22-jarige Meghan Markle haar eerste voorzichtige stappen zette in haar acteercarrière. Zij en Simon Rex zouden elkaar ontmoet hebben op de set van de allang vergeten sitcom Cuts, toen ze beiden een rol hadden in eenzelfde aflevering.

Het verleden van comedian Simon Rex is minder komisch voor Meghan Ⓒ Hollandse Hoogte

En precies deze Rex - ironisch genoeg het Latijnse woord voor koning - dreigt nu een akelige schandvlek te werpen op Meghans reputatie. De timing is ongelukkig voor de 36-jarige die over iets meer dan een week voor het oog van koningin Elizabeth en de hele koninklijke familie haar jawoord geeft aan prins Harry en daarmee de schoondochter van de Britse troonopvolger wordt. Plotseling duiken er foto’s op van deze ex, waarop hij languit poseert op een berenvel, naakt, een sigaret bungelend uit zijn mond. Een strategisch geplaatste puppy zorgt dat er nog iets aan de verbeelding overgelaten blijft.

Pornoaward

Mocht die foto al niet beschamend genoeg zijn, dan is daar nog zijn achtergrond: Simon Rex (43) mag nu een komediant en rapper zijn met de artiestennaam Dirt Nasty - what’s in a name? - , op zijn achttiende verdiende hij zijn geld als pornoster. Zijn eerste drie films waren gericht op de homoscene, waarmee hij in 1997 zelfs een award gewonnen voor Best Gay Solo Video. Twee jaar lang hield hij het pornowerk vol. Zelf zei hij in een interview in 2014 daarover: „Ik ging naar de set en deed mijn ding. Het leverde precies genoeg op om de huur te betalen. Achteraf gezien was het niet mijn beste move.”

Op zijn volgende stappen kijkt hij vast met meer waardering terug: Rex werkte zich na zijn pornojaren snel op als model met successen als campagnes voor Calvin Klein, Versace en Levi’s. Ook acteerde hij in Scary Movie’s 3 en 4.

’Afschuwelijk verraad’

Er is dan ook hoop dat deze nachtmerrie gauw aan Meghan voorbijtrekt. Aan de Daily Mail vertelde een insider: „Deze onthulling is een afschuwelijk verraad, maar het zal haar reputatie niet schaden. Iedereen weet dat zij geen maagdelijke bruid is zoals Diana was; zij had net haar tienerjaren achter zich toen ze met prins Charles trouwde, terwijl van Meghan bekend is dat ze een volwassen vrouw is met al een huwelijk achter de rug.”

Dat het niet alleen om een huwelijk gaat, maar om een serie exen van niet allemaal onbesproken gedrag, laat de insider wijselijk achterwege.

Meghan Markle datete eens een pornoster, maar trouwt nu een prins Ⓒ Hollandse Hoogte

