Droom komt uit voor Nurlaila Karim

Nurlaila Karim heeft op 45-jarige leeftijd een hoofdrol gescoord in de musical over Tina Turner. ,,Is het me tóch nog gelukt.’’ Ⓒ foto’s Hollandse Hoogte

De hoofdrol in TINA - De Tina Turner Musical wordt gespeeld door NYASSA ALBERTA, die vorig jaar al in het Duitse Hamburg in de huid van The Queen of Rock kroop. Maar omdat het een van de zwaarste musicalrollen aller tijden is, wordt NURLAILA KARIM ingevlogen om de rol te delen. „De rol van vervanger komt mij uitstekend uit. Zo heb ik toch nog vier dagen in de week tijd voor mijn drie kinderen!”