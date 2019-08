Te koop: pistool van 007

De spullen zijn eigendom van de Londens Prop Store en hebben een geschatte waarde van ruim 7 miljoen euro. Filmfans met diepe zakken kunnen bieden op Russell Crowes harnas uit Gladiator, Jack Nicholsons beroemde bijl uit The Shining en de heilige handgranaat uit Monty Python and the Holy Grail.

Een greep uit de catalogus: het harnas van Russell Crowe wordt geschat op een waarde van $36,000-$60,000, Mel Gibsons zwaard uit Braveheart idem, maar de lichtsabel die door Samuel L. Jackson werd gehanteerd in Star Wars: Revenge of the Sith zou $60,000-$121,000 kunnen opbrengen.

Een Stormtrooperhelm uit Star Wars: A New Hope wordt geschat op $145,000-$181,000, het Batmanpak van Michael Keaton uit Batman kan $97,000 tot $145,000 opbrengen en de Walther PPK met geluidsdemper en holster van van Pierce Brosnan uit James Bond: Goldeneye $48,000-$73,000.

Minder geld te besteden? Voor een paar honderd dollar maakt je kans op een poster uit Charlie en de Chocoladefabriek of een Mr DNA Animation Cel uit Jurassic Park, gesigneerd door niemand minder dan Steven Spielberg.