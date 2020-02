Zondag met Lubach scoort 1,2 miljoen kijkers

Voor Zondag met Lubach was het de op een na best bekeken seizoensstart. Alleen het tiende seizoen, dat in oktober van start ging, werd nog beter bekeken, met 1,3 miljoen kijkers. Het algemeen kijkcijferrecord werd in december neergezet toen meer dan 1,4 miljoen mensen naar Lubachs show keken.

NPO 1 was zondag op primetime de best bekeken zender dankzij de WK afstanden. Ruim 1,7 miljoen kijkers zagen bij de dames op de 1500 meter hoe Ireen Wüst in Salt Lake City voor de vijfde keer goud veroverde. Alleen het Journaal van 20.00 uur (2,3 miljoen) en Studio Sport Eredivisie (2,2 miljoen) scoorden beter. Nog eens 1,6 miljoen zaten voor het schaatsen van de WK afstanden, 1,2 miljoen mensen keken de massastart van de heren.

RTL 4 was met de spelshow Holland-België goed voor 714.000 kijkers en een negende positie in de top 10 van best bekeken programma’s, die verder naast Zondag met Lubach alleen uit uit sport en nieuws bestond.