Plaat Lenny Kravitz komt eraan

De eerste single van Raise Vibration, de langverwachte opvolger van Strut uit 2014, is vrijdag verschenen. De videoclip bij het bijna acht minuten durende It’s Enough gaat om 17.00 uur in première.

„Ik heb genoeg van racisme. Ik heb genoeg van oorlog. Ik heb genoeg van de vernietiging van het milieu en de hebzucht en oneerlijkheid van wereldleiders”, zegt Lenny over het nieuwe nummer. De zanger vindt het tijd dat ’we weer op het juiste spoor komen.’

Kravitz speelt It’s Enough en andere nieuwe nummers volgende maand in Amsterdam. De zanger geeft op 24 juni een concert in de Ziggo Dome. Kaarten daarvoor zijn nog te koop.