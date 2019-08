Lana Del Rey komt volgend jaar weer eens naar Nederland

Voorwaarde voor een nieuw concert in Nederland was wel dat de tickets uitsluitend op naam worden verkocht om zo de doorverkoop door tussenhandelaren te voorkomen. Lana wil namelijk alleen „voor echte fans” optreden en heeft daarom voor deze constructie gekozen.

Ongetwijfeld zal Lana tijdens het concert volgend jaar ook nummers van haar nieuwe album zingen. Norman Fucking Rockwell, met daarop onder meer de single Doin’ Time, verschijnt eind deze maand.

In 2013 was Lana voor het laatst in Nederland, toen trad ze op in de Heineken Music Hall. Kaartjes voor dat concert waren razendsnel uitverkocht. De tickets voor de show in de Ziggo Dome gaan op vrijdag 9 augustus om 10.00 uur in de verkoop.