Camila Cabello openhartig over relatie met Shawn Mendes

„Ik heb door deze man veel geleerd over de liefde. Het gaat niet alleen om de gelukkige, gelukzalige momenten die je op foto’s en video’s ziet. Als je een relatie met iemand hebt, voelt het alsof ze je een spiegel voorhouden”, schrijft Camila bij een foto van haar en Shawn. „Ik moet continu mijn angsten, mijn onzekerheden, mijn denkpatronen, mijn overtuigingen over het leven en over mezelf onder ogen zien.”

Een relatie is volgens haar dan ook helemaal niet altijd zo eenvoudig als het er op foto’s uitziet. „Soms is het een puinhoop, ongemakkelijk en vervelend. Maar er gaat niets boven de aantrekkingskracht, de kracht die liefde is, om het licht in de duisternis te zijn.” De liefde geeft haar de kracht „om moediger, wijzer en beter te zijn dan je gisteren was. Verliefd zijn betekent dat we keer op keer voor die persoon kiezen, samen moeilijkheden aangaan. En dat is veel mooier en rauwer en echter dan perfectie”, besluit ze.

Het stel begon in juli vorig jaar met daten. Kort na het verschijnen van hun duet Señorita maakten ze hun relatie bekend.