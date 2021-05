Steeds meer jonge Britten willen einde monarchie

Volgens zijn onderzoek vindt 41 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 24 jaar dat een staatshoofd via verkiezingen aangesteld moet worden. Slechts 31 procent ziet daar liever nog koningin Elizabeth.

Dit was twee jaar geleden nog andersom. Toen verkoos bijna een meerderheid van de 18- tot 24-jarigen nog de monarchie boven verkiezingen voor een staatshoofd. Het aantal jongeren tegen de monarchie is dus gegroeid. Van de ondervraagden ouder dan 65 staat ruim 85 procent achter het Britse koningshuis met de koningin als staatshoofd. Daarin is geen significante daling of groei te zien ten opzichte van twee jaar geleden, aldus YouGov.

De laatste tijd is de Britse koninklijke familie geregeld in het nieuws. Zo overleed onlangs prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth, op 99-jarige leeftijd. Ook heeft Buckingham Palace een onderzoek naar racisme ingesteld naar aanleiding van het veelbesproken Oprah-interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan.