’Verrassingsreisje’ van prins William voor Catherine verklapt

Volgens Page Six vertelt een bron aan een Amerikaans lifestyleblad dat de 37-jarige hertog van Cambridge een grote verrassing wilde regelen voor zijn Catherine. „Hij heeft kosten noch moeite gespaard.”

Maar die verrassing ligt nu op straat. Want de insider verklapt ook meteen maar de details: „Ze verblijven in een villa van ter waarde van 15 miljoen dollar, met zeven slaapkamers, een infinity pool, een privékok, een filmzaal, een fitnessruimte en een tennisbaan. William wil er zeker van zijn dat ze als stel ook quality time hebben, dus heeft hij ook geregeld dat er behandelingen zijn in de spa. Ook staan er een duiktripje en surflessen voor hen beiden op het programma.”

Daar zullen ze blijkbaar voldoende gelegenheid voor hebben, omdat er ook van alles is te doen voor de kinderen. Zo kunnen ze volgens de bron zandkastelen bouwen, in de oceaan zwemmen, snorkelen en op een natuurtour gaan en dat zijn dan ’nog maar een paar van hun favoriete activiteiten’. „Nu Louis wat ouder is, kan hij ook meedoen.”

In elk geval zou de vakantie vast hun relatie goed doen, die volgens Britse media ook op scherp was komen te staan na alle spanningen van het afgelopen jaar.

Waar William kan uitkijken naar een tijdje voor henzelf, is broer prins Harry daar nu volop aan het genieten. Met zijn vrouw Meghan en hun baby Archie verblijven ze momenteel in Canada, bij Meghans moeder.