Katja Schuurman reageert op kritiek: ’Een groot misverstand’

Aan tafel bij RTL Late Night las een zichtbaar geëmotioneerde Katja in het najaar van 2017 een statement voor, waarin ze reageerde op de situatie rondom de voormalige castingdirecteur. „Ik ga Jobs gedrag niet goed praten, ik wil gewoon ook een andere kant laten horen. Er is een cruciaal verschil tussen feiten en beschuldigingen. (...) De sensatiezucht en de wellust om mensen zonder proces aan de hoogste boom op te knopen, is groot op het moment. En ik maak me er zorgen over dat we als maatschappij die kant op gaan.”

Na de onthullingen van het online programma Boos over de misstanden achter de schermen bij tv-show The Voice of Holland klom Katja zondag in de pen en schreef ze op Instagram onder meer dat ze ’in haar leven tot nu toe zeker honderdtachtig aangiften had kunnen doen voor aanranding’. Meiden en vrouwen die dingen hebben meegemaakt met mannen die niet goed voelden: sta op! Laat je horen! Laat weten dat het niet normaal is wat er is gebeurd. Praat jezelf geen schuld aan. Durf te spreken. We staan achter je! En naast je. En waar je maar wilt. Want het moet klaar zijn. Eindelijk.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

’Geen wilde verhalen’

En naast veel lovende reacties, werd Katja, refererend aan haar steunbetuiging aan Gosschalk, onder meer verweten ’hypocriet’ te zijn. Aan RTL Boulevard laat ze maandag weten dat het ’een groot misverstand’ is. „Als je denkt, hebt gelezen, gelooft, dat dat is wat ik gedaan heb, vraag ik je om de uitzending van RTL Late Night, waarin ik mijn zorgvuldig geschreven brief over de kwestie voorlees, simpelweg te kijken. Feiten, lieve mensen, geen wilde verhalen.”

De presentatrice benadrukt dat ze Gosschalk destijds ’heeft veroordeeld naar aanleiding van zijn gedrag’. „Ik ben hartstikke boos op hem geweest. Dat snapte hij. Het is een groot misverstand dat ik zijn gedrag destijds op ook maar enige manier goed heb gepraat. (...) Ik ben ook zeer verontwaardigd over wat er nu al aan feiten (rondom de beschuldigingen van seksueel misbruik bij The Voice, red.) naar buiten is gekomen.”

Regisseur en producent Job Gosschalk bekende in 2017 zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag en legde al zijn taken neer.