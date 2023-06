Hollywoodster Armie Hammer niet vervolgd voor seksueel geweld

Hammer werd in 2021 door een ex-vriendin beschuldigd van seksueel wangedrag. Vervolgens werd een onderzoek gestart door het openbaar ministerie van de staat Californië. Daaruit blijkt nu dat er geen grond voor vervolging is.

Een woordvoerder van het ministerie laat aan CNN weten „Zaken van seksueel geweld zijn vaak moeilijk te bewijzen. In dit geval hebben de aanklagers een uiterst grondig onderzoek uitgevoerd, maar ze hebben vastgesteld dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om mijnheer Hammer aan te klagen voor een misdaad. Als aanklagers hebben we een ethische verantwoordelijkheid om alleen zaken te vervolgen die we zonder redelijke twijfel kunnen bewijzen.”

’Naam gezuiverd’

Hammer reageert via Instagram verheugd op het nieuws. Hij is de rechtbank dankbaar en geeft aan dat hiermee zijn naam is gezuiverd en dat hij kan beginnen om zijn leven en loopbaan weer op de rit te krijgen.

Hammer gold tot de aanklacht als een van de meest veelbelovende jonge sterren in Hollywood. Hij had rollen in hitfilms als The social network, The man from U.N.C.L.E. en Call me by your name. Sinds het onderzoek loopt heeft hij geen nieuw acteerwerk aangeboden gekregen, zijn laatste wapenfeit was een rol in Death on the Nile, een film die al een tijdje op de plank lag.