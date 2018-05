Fotografen woedend over minachting prins Harry

„Met de kans dat het bruidspaar op het moment dat ze voorbijkomen net de andere kant uitkijkt. Weg geld”, aldus de Nederlandse fotograaf Robin Utrecht, die mede om die reden de bruiloft op 19 mei overslaat.

Overslaan is voor Britse fotografen geen optie. Maar het werken is vrijwel onmogelijk en ervaren vakmensen als Tim Rooke en Arthur Edwards zien daarin de hand van prins Harry die net als zijn broer William al een leven lang een moeizame relatie heeft met de pers. „Op de eerste tekeningen voor de persplekken was er nog wel ruimte”, aldus Rooke.

Tweederangs

Bij het huwelijk zijn maar vier fotografen van de zogenoemde Pers Association uitgenodigd om dichtbij de ingang van St. George’s Chapel te werken. Alle anderen konden meedingen voor een betaalde plek op fikse afstand, in feite zonder goed zicht op het bruidspaar. „Beschamend dat ik in Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Brunei, Spanje en Griekenland, en waar dan ook waar ik koninklijke huwelijken heb gefotografeerd, dat zonder te betalen kan doen, maar dat ik in eigen land met minachting wordt behandeld”, twitterde veteraan Tim Rooke.

Geld vragen voor de beste plekken is overigens niet helemaal nieuw. Dat gebeurde eerder ook bij het huwelijk van prins William, waar fotografen die voor Buckingham Palace wilden staan om ’de kus’ vast te leggen ruim 1100 euro moesten neertellen. Maar anders dan nu bij Harry, gaf dat wel de garantie dat er goede opnamen te maken waren. „Nu moeten we betalen voor de tweederangsplaatsen”, aldus een anonieme Britse royaltyfograaf tegen het Canadese weekblad Maclean’s.

