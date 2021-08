Bilal Wahib over verbod Instagram: ’Heel fucked up’

Over het Instagramverbod vertelt Wahib aan RTL Boulevard dat hij het ’heel fucked up’ vindt. De artiest focust zich daarom op het sociale platform TikTok. „Dat vind ik heel leuk om te doen, omdat het heel anders is. Het is met filmpjes. Ik ben iemand die veel wil bewegen, en Instagram is eigenlijk alleen maar met foto’s”, aldus Wahib.

Het debuutalbum van de zanger was ’al een beetje af’ dit voorjaar, vertelt hij. Vanwege de omstreden video heeft Wahib het project even met rust gelaten. Hij is nu bezig met de laatste aanpassingen aan de plaat. Vrijdag komt alvast zijn single Paranoia uit.

Wahib vindt het ’extra spannend’ om nu nieuwe muziek uit te brengen, omdat het zo’n zes maanden geleden is dat hij voor het laatst iets uitbracht. In februari bracht hij voor het laatst een liedje uit, dat was de single 501 met Ronnie Flex. Het uitbrengen van nieuwe muziek is volgens Wahib geen ’comeback’, al begrijpt hij het wel als mensen dat zo zien.