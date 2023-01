Måneskin-frontman werd met opzet dronken voor albumopnames: ’enorme middelvinger’

„Ik drink geen alcohol omdat ik het niet lekker vind”, zegt David tegen de BBC. Toen het nummer Kool Kids werd opgenomen, besloot de zanger toch de fles open te trekken. Het liedje is ’een enorme middelvinger’ naar hun critici. „We wilden het heel rauw maken en laten klinken als een barlied”, verklaart David. „Dus ik werd met opzet dronken en ik schreeuwde zo hard als ik kon.”

In zijn dronken toestand kreeg David wel een Londens accent, wat de zanger volgens de BBC ’een Italiaanse versie van Johnny Rotten’ maakte. „Ik kwam in een punkstemming”, beaamt David, eraan toevoegend dat Britse stemmen over het algemeen ’agressiever’ klinken dan Italiaanse.

Het album RUSH! kwam afgelopen vrijdag uit en is Måneskins eerste studio-album sinds de band in 2021 het Eurovisie Songfestival won in Rotterdam.