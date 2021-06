Datingshow Take me out keert terug op Videoland

Het succesvolle datingprogramma was tussen 2009 en 2013 al te zien bij RTL 5. Destijds werd het programma gepresenteerd door Eddy Zoëy, tot Jan Kooijman het stokje overnam. In de vernieuwde Take me out spelen de moeders van de vrijgezelle dames een hoofdrol. Zij keuren in verschillende rondes de single heren en bepalen of zij de perfecte match zijn voor hun dochters.

De makers van het programma zijn nog op zoek naar single mannen tussen de 18 en circa 35 jaar oud, single vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep en hun moeders. Wie het programma gaat presenteren wordt later bekendgemaakt.

Take me out betekende in 2009 de ’doorbraak’ van Britt Dekker. Ze nam deel als kandidaat en werd vanwege haar opvallende verschijning later gevraagd voor andere tv-programma’s.