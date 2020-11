Danielle Oerlemans zei nee tegen The Real Housewives

„Zo’n realityserie moet bij je passen, met al die ruzies die worden bedacht. En dan moet Reinout er ook in, terwijl we de hele dag worden gevolgd door camera’s. Zie je dat al voor je?”, aldus Daniëlle, die samen met haar man Reinout Oerlemans en gezin in Los Angeles woont.

Daniëlle, die zich de laatste jaren bezighield met de verbouwingen van hun huizen, hoeft ook niet meer op televisie. „Je mag nooit nooit zeggen, maar in principe niet, dat laat ik lekker aan mijn man over”, zegt ze. „Ik ben me ook gaan realiseren dat ik van verbouwen en creëren veel gelukkiger word. Ik heb daar veel van geleerd, omdat Reinout me altijd in het diepe gooide en me veel vertrouwen heeft gegeven.”

„Daarentegen word ik onzeker en zelfbewust als ik voor de camera sta. Voor tv moet je een dikke huid hebben en presenteren is echt een vak. Ik ben beter achter de schermen”, besluit Daniëlle. „Bovendien heeft mijn man al een heel druk leven, dus dan is het fijn als er één ouder thuis is voor de kinderen.”