Sander Hoogendoorn geeft examenklas coronaproof gala cadeau

„Ik vind het best lullig dat een hele generatie leerlingen dit jaar de eindexamenervaring mist: volle gymzalen, blikjes stinkende energydrink en onder begeleiding naar het toilet. En natuurlijk het eindexamengala!”, aldus Hoogendoorn. „Van mijn eigen examenfeest herinner ik me de limousines, bordeauxrode jurken en de jongens in een te groot pak van papa. Zo’n eindexamenervaring gun ik iedereen.”

Op vrijdag 22 mei geeft de 3FM-dj daarom aan één eindexamenklas een coronaproof examengala cadeau. Hoogendoorn draait dan de beste plaatjes en rapper Donnie komt als special guest optreden en de examenspeech geven.