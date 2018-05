Identiteit bevestigd; familie Frightened Rabbit-zanger komt met verklaring

Het lichaam werd vrijdagochtend gevonden, maar hoewel de politie de vondst al aan de familie van Scott Hutchison had meegedeeld, moest het formeel nog geïdentificeerd worden. Dat is nu gebeurd.

Ook broers Neil Hutchison (l.) en Grant Hutchison zijn kapot van het overlijden van hun broer Scott Ⓒ Hollandse Hoogte

De familie heeft ondertussen een verklaring uitgebracht, waarin ze laten weten volkomen kapot te zijn van het tragische verlies van ’onze geliefde Scott’. „Ondanks zijn verdwijning en de recente zorgen over zijn mentale conditie, waren we positief gebleven en hoopvol dat we hem weer door de deur zouden zien wandelen, dat hij gewoon wat tijd voor zichzelf had genomen om zichzelf weer te vinden”, zei de familie.

Dat is de zanger, die worstelde met het leven, niet gelukt. In de nacht van dinsdag op woensdag liet hij voor het laatst van zich horen middels een bericht op Twitter. „Ik ben weg”, schreef hij toen. De 36-jarige leadzanger van Frightened Rabbit werd daarop voor het laatst gezien op videobeelden toen hij het Dakota Hotel vlakbij South Queensferry verliet, om één uur in de nacht. De politie zocht daarop voor de vermiste zanger in het gebied rond South Queensferry, en buurten daaromheen.

’Briljant gevoel voor humor’

De familie beschrijft in hun verklaring verder de persoonlijkheid van de zanger. „Als zoveel artiesten, droeg hij het hart op de tong en dat was overduidelijk in de teksten van zijn muziek en de content van zijn posts op sociale media. Hij was gepassioneerd, welbespraakt en charismatisch, en één van de grappigste en aardigste mensen die we kenden. Vrienden en familie zullen het er allemaal over eens zijn dat hij een briljant gevoel voor humor had en een geweldig mens was om om je heen te hebben.”

Verder beschrijven ze hem als een ’fantastische zoon, broer, oom en vriend.’ „Wat er verder ook maar gaande was in zijn leven, hij had altijd tijd voor degenen om wie hij gaf.”