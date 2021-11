Freek van Noortwijk reageert op relatiebreuk Katja Schuurman

Katja en Freek gaan als goede vrienden uit elkaar en willen in het belang van hun dochtertje Coco er alles aan doen om er samen goed uit te komen. In een bericht op Instagram blikt Freek terug op hun liefdevolle relatie. De restauranteigenaar schrijft: ’Lieve Katja, je bent oprecht een van de meest bijzondere personen die ik ooit heb mogen ontmoeten. Jarenlang heb ik het mooiste van al jouw goede karaktereigenschappen naar boven gehaald en jij hebt dit andersom ook bij mij gedaan. Het doet pijn dat me dit aan het einde van onze relatie niet meer lukte, want je verdient iemand die dat te allen tijde doet.’

Verdriet en gemis

Freek vervolgt: ’Gevoelens van verdriet en gemis wisselen zich af met die van lichtheid en harmonie’. Hij zou nog veel meer kunnen schrijven over zijn tijd met Katja, maar zou dan niet weten ’waar te eindigen’. ’Ik hou van je en ben blij dat we door onze lieve Coco - het allermooiste geschenk wat je me gegeven hebt - voor altijd in elkaars leven zullen zijn!’ sluit Freek het bericht af. Katja reageert onder het bericht met meerdere hartjes en een huilende emoticon.

De twee leerden elkaar kennen in Freeks restaurant Guts & Floty. In de zomer van 2019 gaven ze elkaar het ja-woord en een jaar later verwelkomden ze hun dochter Coco Loulou. Katja en Freek waren zes jaar samen.