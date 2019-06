Howard Donald draagt ooglap door onhandige fan

Bij het verlaten van zijn hotel ging het mis, zo vertelt een ooggetuige aan The Sun. „Een groep fans sprong op hem af in de hoop wat foto’s en een knuffel te krijgen. Iemand raakte per ongeluk zijn oogbal en dat doet nog steeds pijn. Iemand van zijn team kocht een ooglapje, dat hij op het podium kan dragen en zijn oog zodoende kan beschermen.”

De band is op dit moment in Denemarken. Hun tour brengt ze nog naar Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Hoe lang Howard het lapje moet dragen, is onduidelijk.