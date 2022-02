Nick Cannon brengt Valentijnsliedje uit voor ex Mariah Carey

Cannon en Carey leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de videoclip van haar single Bye Bye. Ze trouwden in het voorjaar van 2008 en werden drie jaar later ouders van een tweeling, Moroccan en Monroe. In 2014 gingen ze uit elkaar.

In zijn nieuwe liedje zingt Cannon onder meer „ik zou alles opgeven als ik het zou kunnen inruilen, als ik terug zou kunnen naar hoe we begonnen.” Maar in het nummer zit ook de tekst: „Hoezeer ik je ook terug wil, je bent waarschijnlijk beter af waar je nu bent.” Volgens Entertainment Tonight stond in het persbericht van de nieuwe single specifiek dat het nummer een ode aan Carey is.

De presentator heeft sinds de breuk met de zangeres overigens niet stil gezeten. Hij kreeg na Moroccan en Monroe nog vijf kinderen met drie vrouwen. Met ex Brittany Bell deelt hij de 4-jarige Sagon en 1-jarige Powerful Queen en hij heeft een acht maanden oude tweeling met Abby DeLaRosa: Zion en Zillion. Enkele weken na hun geboorte kreeg hij een zoontje met Alyssa Scott. Het jongetje, Zen, overleed in december aan een hersentumor. Het achtste kind van Cannon is ook al onderweg: eind vorige maand bevestigde hij dat hij een baby verwacht met Bre Tiesi.