Soulkoningin Aretha Franklin precies een jaar dood

De Queen of Soul werd in 1942 geboren in Memphis. Aretha begon haar muzikale carrière als gospelzangeres in een baptistenkerk in Detroit waar haar vader dominee was. Haar talent viel al snel op en haar vader spoorde haar dan ook aan om op haar 14e haar eerste nummer op te nemen: Songs of Faith.

Een paar jaar later tekende Aretha een platencontract bij Columbia, dit terwijl ook Motown grote interesse in haar had. Toch mocht het daar niet baten en brak de zangeres pas door toen ze overstapte naar Atlantic Records. Haar eerste hit Never Loved a Man (The Way I Love You) scoorde ze in 1967, maar haar grootste succes had ze datzelfde jaar met haar tweede nummer Respect.

Amazing Grace

Later dit jaar verschijnt er ook een documentaire over de zangeres. Amazing Grace is een registratie van de opnames van het gelijknamige gospelalbum dat Aretha in 1972 maakte met het koor van de New Bethel Baptist Church in Los Angeles. De film is op 8 september voor het eerst in Nederland te zien tijdens het openluchtfestival Summer Nights in Rotterdam en draait vanaf 31 oktober in de Nederlandse bioscopen.

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een biopic over haar leven die volgend jaar moet verschijnen. Jennifer Hudson, die zong op de uitvaart van de Queen of Soul, vertolkt hierin de hoofdrol.

Hits

Aan het eind van de jaren zestig was Aretha niet meer weg te denken uit de hitlijsten. De zangeres had tussen 1967 en 1968 maar liefst tien top 10-hits. Zo scoorde ze met onder meer Chain of Fools, Think, I Say a Little Prayer en (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. In totaal bracht de zangeres 38 studioalbums uit. Haar laatste, Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, verscheen in 2014.

In 1987 werd Aretha de eerste zangeres ooit die een plaats kreeg in Rock ’n Roll Hall of Fame. Muziekblad Rolling Stone riep haar in 2010 uit tot de allerbeste zanger of zangeres ooit. In april werd Aretha nog postuum geëerd met een speciale vermelding bij de uitreiking van de Pulitzer Prize. Ze kreeg de prestigieuze onderscheiding voor haar „onmiskenbare bijdrage aan de Amerikaanse muziek en cultuur de afgelopen vijf decennia.”