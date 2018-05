Insluiper: ’Ik wilde seks met Rihanna’

De dader bleek meer willen te binnen dringen dan alleen haar huis. Aan de politieagenten vertelde hij dat hij de nacht in haar huis had doorgebracht, omdat hij seks wilde met de zangeres. Hij wilde haar daartoe verleiden zonder dwang of geweld te gebruiken.

De man, Eduardo Leon, werd getaserd en gearresteerd, nadat hij een nachtje in het huis van de wereldberoemde artiest had doorgebracht, die zelf niet thuis was. Op één of andere manier was het hem gelukt het alarmsysteem uit te schakelen. Wachtend op haar, had hij het zichzelf gemakkelijk gemaakt: hij had zijn tas uitgepakt en was zijn telefoon aan het opladen.