’Het moet er feeëriek hebben uitgezien’ Paleis op de Dam herbeleeft ’galabal van de eeuw’: ’Voor even leek alles goed’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Zo moet het Paleis op de Dam er op 2 juni 1768 tijdens ’het galabal van de eeuw’ hebben uitgezien, met veel suikergoed op de tafels. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Helaas bestaat er geen teletijdmachine die ons kan terugbrengen naar het jaar 1768, toen op 2 juni ’het galabal van de eeuw’ werd gehouden in het Paleis op de Dam, dat toen nog het stadhuis van Amsterdam was. Meer dan duizend gasten zwierden er in hun mooiste kleren over de dansvloer, in gezelschap van stadhouder Willem V en zijn kersverse echtgenote Wilhelmina van Pruisen. Voor de expositie De prins en de stad is dit feest, dat onderdeel was van een vijfdaagse ontvangst, gereconstrueerd. En prins Constantijn mocht het bal openen.