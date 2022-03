Kylie Jenner en Travis Scott veranderen naam zoon

„Even voor jullie informatie, de naam van onze zoon is niet langer Wolf. We hadden gewoon niet het gevoel dat deze naam bij hem paste. Ik wilde dit even delen omdat ik de naam Wolf overal zie”, aldus Kylie, die even daarvoor een aantal persoonlijke foto’s en een filmpje van haar zwangerschap deelde op Instagram.

Hoe Kylie en Travis de kleine spruit gaan noemen is nog niet bekend, maar op zijn geboorteakte staat Wolf Jacques Webster, dus om zijn naam te veranderen komen daar wel juridische zaken aan te pas. Het paar heeft ook al hun 4-jarige dochter Stormi.