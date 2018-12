Paul Verhoeven werkt weer aan Nederlandse film

De twee makers willen nog weinig kwijt over de inhoud van het project. Verhoeven en Alberdingk Thijm werkten eerder aan het project Steekspel van producent René Mioch. Zij hielden contact en bedachten het idee voor Het geheim van een goed huwelijk de afgelopen jaren.

Verhoeven leerde tijdens het maken van Steekspel, een film die in stukjes werd gemaakt, veel nieuwe Nederlandse acteurs kennen. De 79-jarige regisseur vindt het naar eigen zeggen „ontzettend leuk om nog een keer iets te doen met de nieuwe generatie. Bovendien vind ik het heel fijn om op een set weer eens heel direct te kunnen zeggen wat ik denk. In het Frans of Engels kan ik mij toch moeizamer uitdrukken; je mist een bepaald gemak als je dingen moet uitleggen in een taal die je niet van nature hebt meegekregen.” De film bevat veel rollen. „Jong en oud, het is een verhaal rond een familie.”

Heel scherp

Alberdingk Thijm noemt het „ontzettend leuk om met Paul te mogen werken. Hij is heel scherp en heel enthousiast. Hij durft alles wat hij zelf aan kennis heeft overboord te gooien en staat open voor alle ideeën die ter tafel komen.” Het is de bedoeling dat na de zomer de eerste versie van het script klaar is.

Verhoeven is deze week op het festival van Cannes om te praten met distributeurs over zijn nieuwe Franse film, Blessed Virgin, over twee lesbische nonnen in de Middeleeuwen. De opnames van dit project beginnen half juli. Het is de bedoeling dat de film, waarin geen Nederlandse acteurs spelen, volgend jaar in Cannes in première gaat.