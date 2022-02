Premium Het beste van De Telegraaf

Dag na verjaardag nieuwe stroom felicitaties: André van Duin opgelucht na onthulling nieuwe liefde

Door Evert Santegoeds

André van Duin is dolgelukkig met zijn nieuwe liefde Fernando. Ⓒ Michael Graste

Hij had er naar eigen zeggen best wel tegenop gezien. André van Duin is blij en gelukkig met Fernando, de nieuwe man in zijn leven, maar tegelijk vreesde hij dat men het allemaal ’een beetje snel’ zou vinden, twee jaar na het overlijden van zijn grote liefde Martin.