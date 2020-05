Kan Simon zijn Annemarie nog troosten na ingrijpende beslissing?

Op Instagram is in deel 5 van die serie te zien hoe Simon en Annemarie aankomen in Byron Bay, Australië. Op deze prachtige plek hopen ze ondanks de coronacrisis toch wat langer te kunnen blijven en ze zijn weg van het hotel en de omgeving. „Echt een backpackersplaatsje. Vrijheid, blijheid, het hippiegevoel”, vertelt Annemarie. „Aan het strand, echt een strandplekje, dus we dachten: ’Hier houden we het voorlopig wel even uit. Als we dan toch ergens moeten zijn, is dit een topplek’”, vertelt Simon. Maar, doelend op de coronacrisis: „Toen ging het opeens heel snel.”

Het volgende moment is te zien hoe Annemarie in tranen haar toevlucht zoekt tot het balkon. Simon omhelst haar en vraagt wat het is: „Van angst of omdat de droom in duigen valt?”. Op dat moment lukt het de vrouw van de Volendamse zanger niet om te antwoorden, maar in haar bijschrift verklaart ze: „In dit allerlaatste deel van onze reis komt onze droom tot een abrubt einde waardoor er (weer) wat tranen vloeien.”

Op 18 maart besloten Simon en Annemarie de wereldreis waar ze al jaren van gedroomd hadden, toch af te breken, anderhalve maand eerder dan gepland. In de zeven weken dat ze wel weg waren, konden ze nog Zuid-Afrika, Singapore, Thailand, Japan en Australië bezoeken. Het lukte hen van daaruit om op tijd thuis te komen, waarna ze meteen in quarantaine zijn gegaan .