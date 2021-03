Olcay: ’Eerste grote stap is gezet voor Ruud’

„Ik ben zo trots op jou, lieve, sterke, stoere Ruud de Wild. Nu aansterken en beter worden. Eerste grote stap is gezet!”, schrijft Gulsen. „ Olcay heeft meegewerkt aan een serie over de zorg. Handig wanneer ik thuis ben binnenkort”, grapt Ruud.

De operatie woensdag duurde vijf uur, meldde Gulsen al eerder via haar Instagram. Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld, zo vertelde hij maandag in de uitzending. „Dat heb ik stil willen houden en dat is me een tijdje gelukt. Er is al een ingreep gedaan. Ik ben er vroeg bij, heb ik gehoord. Helaas blijkt toen niet alles te zijn weggehaald.”

Woensdag moest hij daarom voor de tweede keer onder het mes. De dj verwacht de komende drie maanden te moeten revalideren en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur. „We zijn er supersnel bij en ik ben gezegend met de beste artsen. Maar het blijft iets engs, het is wel kanker. Ik hoop na de revalidatie weer terug te komen. Jullie zijn nog niet van me af.”