Britten strijden voor goeide plek jubileumconcert

Sterren

Ladies of Soul-shows geannuleerd om geweldsincident Glennis Grace

Er is een dikke streep gezet door de concerten van de Ladies of Soul, die in september zouden plaatsvinden in de Ziggo Dome. De negatieve publiciteit rondom het geweldsincident waarbij Glennis Grace eerder dit jaar betrokken raakte, is voor het zanggezelschap aanleiding om de shows te annuleren.