Zorgen om Helene Fischer: ligt nieuwe burn-out op de loer?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Voor het oog van het grote publiek lijkt de Duitse superster Helene Fischer altijd ongenaakbaar. Ⓒ Getty Images

De Duitse superster Helene Fischer leek voor het oog van het grote publiek altijd ongenaakbaar. Zelfs toen zij in 2018 door een breuk van haar tienjarige liefdesrelatie met Florian Silbereisen ging, was er ogenschijnlijk niets aan haar te merken. Maar dat het de zangeres niet altijd voor de wind ging, onthult zij nu zelf op de Zwitserse televisie! „Ik heb me een beetje leeg gevoeld.”