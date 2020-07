Johnny Depp versus Amber Heard: de beerput gaat open

Johnny Depp en Amber Heard in betere tijden. Ⓒ Getty Images

Dinsdag is de langverwachte rechtszaak tussen Johnny Depp en The Sun van start gegaan. De acteur heeft de Britse tabloid aangeklaagd omdat hij in 2018 - volgens hem - onterecht werd omschreven als ’een vrouwenmishandelaar’. Maar volgens The Sun is die term meer dan gerechtvaardigd en hebben zij ook dé kroongetuige om dit te bewijzen: Depps ex-vrouw Amber Heard. Inmiddels lijkt de zaak af te stevenen op een strijd tussen de twee exen, want de beschuldigingen over en weer gaan van kwaad tot erger!