Miljuschka toont haar billen (maat 40-44) in strakke spijkerbroek

Miljuschka is steevast openhartig over haar eigen gewicht en maten en verbergt dat nu ook niet. „Ik heb maat 40-44 en zit heerlijk in mijn vel. Geluk zit ’m niet in de perfecte kledingmaten, maar in een lekkere maaltijd, een knuffel van je kind of wakker worden met je liefde. De paskamer kan een bitch zijn. Dus praise the lord voor nieuwe paspoppen met een grotere maat.”

Maandagavond ontstond er grote ophef toen Olcay Gulsen en Caroline Tensen in RTL Boulevard negatieve opmerkingen maakten over de nieuwe plussize-paspoppen van Nike. Vele kijkers ervoeren het als ’fatshaming’. Olcay ging daarom dinsdag diep door het stof in de uitzending. Het was niet haar bedoeling mensen te kwetsen.

