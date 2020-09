Oh Oh Cherso... tien jaar later!

De sterren van Oh Oh Cherso! Ⓒ RTL

Zon, seks en zuipen. Heel veel zuipen. Dat zijn zo’n beetje de drie hoofdingrediënten die Oh Oh Cherso de kijkcijferhit maakte die het was. Exact tien jaar geleden werd op RTL 5 de eerste aflevering uitgezonden van de realityshow die van acht doodnormale Hagenezen in een klap bekende Nederlanders maakte.