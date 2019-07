Eerste date Bobbi en Mark was in de sauna

Bobbi en Mark leerden elkaar kennen via Hyves. „Hij had me een vriendschapsverzoek gestuurd. Ik checkte meteen zijn foto’s en dacht: wat een lekker ding. Ik accpeteerde zijn verzoek en stuurde: ’Wat heb je een mooie ogen.’ Kreeg ik terug: ’Slijmbal’. Dacht ’ie dat het een fakeaccount was”, zo vertelt de pornoster in Beau Monde.

De date van het stel in de sauna vond plaats op, jawel, 1 april 2009. Bobbi was hartstikke nerveus. „Toen hij arriveerde, lag ik al een tijdje in het zwembad. Als een soort zeemeermin, helemaal gerimpeld door het water. Mark moest dat bad in komen lopen, wat voor hem vreselijk was.”

Inmiddels zijn de twee tien jaar samen en hebben ze een zoontje, Brandon.