Edino van Dorsten nieuwe ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind

Van Dorsten is een van de kinderen van Ruinerwold, de kinderen die in een afgelegen boerderij bij het Drentse dorp een geïsoleerd leven leidden. De 29-jarige Van Dorsten hoopt met zijn eigen ervaringen een positief rolmodel te zijn voor andere kinderen. „Ik weet hoe het is om op te groeien in een gezin waar veel spanningen zijn, waar je altijd op je hoede moet zijn, en gestraft worden bij het dagelijks leven hoorde. Zo opgroeien vormt je en doet wat met je zelfbeeld”, aldus de nieuwe ambassadeur.

Ook geeft hij alle kinderen „die nu opgroeien in gezinnen waar het niet fijn is” mee de moed niet op te geven. „Het wordt beter!”, zo deelt hij. Tijdens het evenement helpen ook andere ambassadeurs van de stichting mee om de aanwezige kinderen een fijne dag te bezorgen. Onder anderen Jamai Loman en Juvat Westendorp zijn aanwezig.