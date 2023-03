Voormalig Big Brother-ster Kelly van der Veer krijgt eigen docu

Ze vertelt hoe ze destijds met de „constante stroom aan negatieve aandacht” wist om te gaan. Ook praat Van der Veer (42) over haar bewuste beslissing om na haar doorbraak door het derde seizoen van Big Brother in 2001 als sekswerker te gaan werken. In de documentaire komen ook bekende leden van de lhbti-gemeenschap, onder wie Nikkie de Jager, aan het woord.

Het portret is gemaakt door regisseur June te Spenke. „Ik denk wel dat ik Kelly ben gaan begrijpen nadat ik haar meer dan een jaar met de camera gevolgd heb en ik hoop dat de kijkers net zoveel van haar gaan houden als ik van haar houd. Niet iedereen hoeft haar te begrijpen, maar laten we beginnen met respecteren en Kelly een vrouw te noemen, de vrouw die ze altijd al was, dit hoop ik met deze documentaire te bereiken.”

De documentaire Kelly is vanaf 31 maart te zien bij Prime Video.