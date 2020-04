Net5 staakt opnames Ladies Night

„Talpa Network volgt de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM”, laat de woordvoerder van het programma aan Shownieuws weten.

„Binnen die richtlijnen hebben we een aantal afleveringen van Ladies Night gemaakt maar we hebben nu toch besloten de opnames te staken. De programmering wordt iets aangepast en in plaats van Ladies Night worden de komende periode mooie films uitgezonden, zoals Love Actually en Bridget Jones’s Diary. We denken dat we onze kijkers daarmee op dit moment het meest plezier doen.”

Het is niet bekend of en wanneer de vrouwentalkshow van Merel Westrik verdergaat.