Nicolas Cage ’kapot’ door dood ex-vrouw Lisa Marie Presley

„Dit is verschrikkelijk nieuws”, zegt Cage, die in 2002 trouwde met Presley maar het huwelijk al na vier maanden zag stranden. „Lisa had de grootste glimlach van iedereen. Ze liet elke kamer oplichten. Ik ben er kapot van.”

De acteur zegt wel dat hij er „troost” in vindt dat Presley nu is herenigd met haar zoon Benjamin. Hij overleed in 2020 op 27-jarige leeftijd.

Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, overleed donderdag op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.