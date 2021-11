Premium Het beste van De Telegraaf

Britse eerlijk en spijkerhard voor zichzelf Wat Adele leerde van nieuw album ’30’

Door Bart Wijlaars

Adele Adkins heeft op z’n zachtst gezegd een aantal roerige jaren achter de rug. Ⓒ Foto Simon Emmett

Ein-de-lijk, zullen een miljoen miljard mensen vandaag denken. Eindelijk is daar 30, het oh zo langverwachte vierde album van Adele. Gemaakt in het oog van haar eigen storm zingt de Britse er alle pijn en verdriet rond haar scheiding op van zich af. Verrassend genoeg soms nieuwerwets op beat. Dit is wat ze zelf het belangrijkst vindt aan haar nieuwe plaat.