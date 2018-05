Duitse krant zeikt eigen Songfestivalkandidaat af

De journalist Marc Pittelkau doet al voor de 17e keer verslag van het Eurovisie Songfestival, en vindt het maar niets dat de ARD een kandidaat uit The Voice of Germany heeft gestuurd die een ’saaie ballade’ uitvoert die volgens hem door drie schrijvers ’snel in elkaar geflanst’ is. „Ja, het is emotioneel, omdat het over de dood van zijn vader gaat. Maar zou men zo berekend punten moeten willen binnenhalen?”.

Wat dat betreft had Duitsland van Nederland moeten leren, stelt hij. Hij noemt Waylon een kandidaat met scherpe kantjes, terwijl hun Michael Schulte volgens hem qua stijl de eveneens roodharige popster Ed Sheeran probeert te kopiëren, maar zijn wereldklasse bij lange na niet haalt. „Schultes eveneens rode lokken die hij dagelijks met de gel Sexy Curly Hair bewerkt, helpen hem daarbij ook niet.”

Toch heeft de journalist nog hoop dat Duitsland niet als allerlaatste eindigt. „Gelukkig zijn er nog slechtere kandidaten.”

Onze eigen verslaggever Richard van den Crommert is wel te spreken over de Duitse kandidaat.