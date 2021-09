Haar van Nicole Richie vat vlam

Richie gaat op de beelden voortvarend te werk bij het uitblazen van de kaarsjes op de taart, waarop een jeugdfoto van de voormalig realityster staat. Halverwege buigt ze echter iets te ver naar voren en raken de kaarsen haar haren. Een gast die verder buiten beeld is weet het vuur aan een kant te stoppen, maar tot Richies grote schrik staat er ook een lok aan de andere kant van haar gezicht in brand. Na een korte gil van het Making the Cut-jurylid stopt de video abrupt.

Alhoewel de situatie in de beelden redelijk gevaarlijk lijkt, is het blijkbaar goed afgelopen. Richie grapt in het bijschrift over het incident en haar echtgenoot Joel Madden doet daar aan mee. De Good Charlotte-zanger grapt in de comments „That’s Hot”, wat de standaard uitspraak was van Paris Hilton toen zij samen met Richie de realityserie The Simple Life maakte.