Dit is Zwedens Eurovisie Songfestival-kandidaat

Cornelia Jakobs wist de wedstrijd te winnen met het nummer Hold Me Closer. Met dat liedje zal zij Zweden dan ook gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De finale van de wedstrijd, waarin in totaal twaalf nummers werden gezongen, werd zo’n twee uur lang uitgezonden op de Zweedse zender SVT.

Al eerder deed Cornelia Jakobs mee aan het Melodifestivalen, maar dan als lid van de meidengroep Love Generation, in 2011 en 2012. Het was het begin van haar zangcarrière.

Zweden deed voor het eerst mee aan het Eurovisie Songfestival in 1958 en is een van de meest succesvolle deelnemers ooit. In totaal heeft Zweden zes keer gewonnen, één keer minder dan Ierland. De bekendste vertegenwoordiger van het land is de band ABBA, die het Eurovisie Songfestival in 1974 wist te winnen met het nummer Waterloo.