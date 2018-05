Fotomodel: ’Ik hou van alle borsten’

„Borsten zijn grappig”, vertelde Ratajkowski aan het blad, dat een preview van het vraaggesprek met haar vrijgaf van het juninummer. „Soms doen ze pijn, soms geven ze me juist het meest krachtige gevoel. Ze zijn de sleutel tot mijn seksualiteit. Ze zijn al die dingen.”

Het 26-jarige Amerikaanse model houdt van haar rondingen. „Ik hou van mijn borsten. Ik hou van de borsten van anderen. Ze zijn fantastisch.” Ze herinnert zich een artikel dat over haar was geschreven, waarin zij in de kop de ’Mozart van de borsten’ werd genoemd. „Het was alleen heel slecht dat iemand dat naar mijn vader stuurde; hij ziet me nog steeds als zijn kleine meisje.”

Het pasgetrouwde model, dat in het huwelijk trad met acteur Sebastian Bear, is op dit moment ook in de bioscopen te zien in de komedie van Amy Schumer: I Feel Pretty.