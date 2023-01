’Charles verandert van gedachten: niet Charlotte maar Edward krijgt titel’

De titel van de hertog en hertogin van Edinburgh is een van de hoogste in de koninklijke familie. Na de dood van prins Philip vorig jaar april ging de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, automatisch over naar Charles. Sinds hij koning is, is de titel weer vrij. Verwacht werd dat Edward de nieuwe hertog zou worden, maar in november werd bekend dat Charles zou overwegen de titel te bewaren voor zijn zevenjarige kleindochter. Zij is sinds het overlijden van Elizabeth na haar vader en broer George derde in lijn van troonopvolging.

Zijn jongste broer Edward zou die beslissing als een ’klap in het gezicht’ hebben ervaren.„Het was een klap in het gezicht, vooral omdat Edward zo'n hulp was voor Charles in de hele Andrew situatie”, vertelt een bron aan Daily Mail. „Maar ook omdat de koningin hem de titel had beloofd voordat ze stierf en Edward en Sophie altijd geloofden dat de titel na verloop van tijd zou worden doorgegeven aan hun zoon, James, burggraaf Severn.”

Het ziet er nu naar uit dat Charles de belofte van zijn moeder toch na gaat komen. „Het is duidelijk dat de koning tijd heeft gehad om na te denken over de wensen van de overleden koningin”, besluit de bron.