Meghan had geheim wapen om mannen te veroveren

Volgens Ninaki gebruikte Meghan het zelfhulpboek op het gebied van de liefde als een waar handboek. „Ze kende hele passages uit haar hoofd. Ze zat de hele tijd uitspraken eruit te citeren en ze paste het echt toe op een aantal van haar vriendjes.”

En met succes, als we de vriendin mogen geloven. „Ze zat nooit langer dan twee of drie maanden zonder vriendje, ze wilde altijd iemand naast zich hebben. Ze vond het een fijn idee om deel uit te maken van een team en een huiselijk leven te leiden. Dus als ze een relatie had, dacht ze altijd vooruit, aan een eventueel huwelijk bijvoorbeeld: ze stelde zich altijd voor hoe het tien jaar later met die man zou zijn.”

Waarzegger

Vooral in haar relatie met Trevor Engelson zou Meghan precies alle stappen van haar lijfboek gevolgd hebben. Ze datete de tv-producent in 2004, verloofde zich met hem in 2010 en trouwde het jaar daarop. De scheiding, al twee jaar later, moet dan ook een klap geweest zijn, die ze niet had voorzien. En zeker niet aangezien een waarzegger in Argentinië haar eens voorspeld had dat ze met een man met rood haar zou trouwen.

Maar Engelson bleek niet de enige man met rood haar. En dus viel Meghan drie jaar later voor prins Harry, niet alleen de man wiens haarkleur paste bij de voorspelling, maar ook een belangrijk lid van The Royal Family. Een familie waar Meghan volgens Ninaki altijd al door gefascineerd was. „Ze wil prinses Diana 2 zijn.”

Of Meghan ook aan een huwelijk dacht toen ze een pornoster versierde?

Wil je alles over Meghan Markle en haar aanstaande huwelijk weten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief