’Queen Elizabeth betaalt juridische kosten prins Andrew’

Andrew, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, zou zo’n 2000 dollar per uur kwijt zijn aan zijn Amerikaanse advocaat. Omdat de zaak nog maanden of zelfs langer kan duren, zullen de kosten hoog oplopen. Het is niet duidelijk of Elizabeth haar zoon financieel bijstaat omdat hij het anders niet kan betalen.

De Amerikaanse Virginia Giuffre zegt door de prins te zijn misbruikt toen ze 17 jaar oud was. In diezelfde tijd werd Giuffre naar eigen zeggen ook slachtoffer van zakenman Jeffrey Epstein, die na tientallen beschuldigingen rond misbruik van minderjarige meisjes in 2019 zelfmoord pleegde. Epstein en Andrew waren bevriend met elkaar.

De prins, die vanwege de beschuldigingen in 2019 zijn officiële taken heeft neergelegd, ontkent alle aantijgingen.