Gravin Eloise heeft eerste televisie-interview gegeven

Haar Instagram sloeg de afgelopen weken ’op hol’ nadat er over werd bericht in de media. Zo werd het bericht dat ze haar diploma had behaald breed opgepakt, wat haar veel berichtjes opleverde. „Er waren er een paar tussen die dan zeiden van: ze verdient het helemaal niet en ze heeft er sowieso geen moeite voor gedaan. Dat soort dingen.”

Eloise heeft er toen bewust iets van gezegd. „Ik heb toen gezegd: kun je een beetje opletten met wat je zegt. Ik was toen nog maar een 17-jarig kind. Heel veel mensen zeggen je moet geen aandacht geven aan die negatieve reacties. Alleen ik dacht: ik ga het gewoon doen want elke keer als er iets groots is, is er wel weer iets wat we fout hebben gedaan.”

Bekijk ook: Dochter prins Constantijn reageert op negatieve reacties

Archieffoto uit 2002. V.l.n.r. vader prins Constantijn, Eloise op schoot bij moeder prinses Laurentien, overgrootvader prins Bernhard en grootmoeder koningin Beatrix. Ⓒ Getty Images

Bekijk ook: Gravin Eloise openhartig over toekomstplannen

Bikinifoto

Regels heeft Eloise niet opgelegd gekregen voor haar socialmediagebruik. „Ik heb geen regels. Ik weet gewoon van mezelf wat ik beter niet en wel kan posten. Als ik bijvoorbeeld een bikinifoto wil posten ga ik die niet op m’n open account posten.”

Bekijk ook: Gravin Eloise openhartig over toekomstplannen

„Ik denk dat ik wel overkom als een open en authentiek persoon”, zegt Eloise over de belangstelling op Instagram. Ze heeft inmiddels meer dan 27.000 volgers. „Volgens mij is het ook wel leuk omdat ik een van de enigen ben die een open account heb van de familie en ik denk dat best veel mensen het leuk vinden om te zien van: oh, het is ook gewoon een normaal meisje. Ik zeg ook altijd maar: ik ben gewoon een normaal meisje met een titel. Ik kan er niets anders van maken eigenlijk. Het is niet dat ik me anders ga gedragen omdat ik in een speciale familie zit.”

Eigen hotelletje

De 18-jarige gravin heeft zich nu ingeschreven voor de hotelschool. Als ze haar opleiding heeft afgerond ziet ze een baantje in hotelmanagement wel zitten. „Dat lijkt me leuk. Of een eigen hotelletje misschien, ergens een plekje beginnen.”